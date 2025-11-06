ノルディックスキー複合男子で五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）が10月6日、欧州遠征に向けて出国する羽田空港で取材に応じた。25〜26年シーズン限りでの引退を表明しており、「公表して凄くすっきりしていて。若い時みたいな感じでエネルギーに満ち満ちている感じ」と笑顔で心境を明かした。シーズンは27日開幕のW杯ルカ大会（フィンランド）から幕を開ける。日本複合界の第一人者は「準備万端。開幕から良い