◇第50回社会人野球日本選手権2回戦Honda熊本2―1鷺宮製作所（2025年11月6日京セラドーム）8大会ぶりの8強を目指した鷺宮製作所だったが、巨人からドラフト1位指名を受けた左腕・竹丸和幸が9回2死二、三塁から4番・古寺宏輝に左越えに2点二塁打を浴び、無念の逆転負けを喫した。「悔しいです」と社会人のラスト登板を飾れなかった竹丸は唇を噛みしめた。8回1死まで無安打投球を展開した菊地郁也が作った流れに乗れない