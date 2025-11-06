中国出身の女性芸人・いぜん（27）が6日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。日本で食べておいしかった中華料理について語った。リスナーからの「日本で食べた中華料理でおいしかった料理ありますか」という質問に「めちゃ食べます」と回答。「やっぱりガチ中華と全然違って」と実情を明かしつつ、「最近バーミヤンの麻辣湯（マーラータン）をおすすめされてて、食べたら、中国人