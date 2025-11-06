文部科学省全国の公立小中学校約2万7千校のうち、空き教室を活用して校内で不登校の児童生徒をサポートする「校内教育支援センター」を設置するのは、2025年6月時点で58.7％に当たる1万5874校だったことが6日、文部科学省の調査で分かった。24年度より12.6ポイント（3162校）増えたものの、地域によるばらつきは残っている。小学校は8841校（49.1％）、中学校は7033校（77.5％）が整備。都道府県・政令指定都市別の小中合わせ