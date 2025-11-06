自民党の鈴木宗男参院議員が６日までに自身のブログを更新し、各地で被害が相次ぐクマ騒動に私見をつづった。北海道出身の鈴木氏は「日本全国でクマ騒動が起きている」と書き出し、「クマといえば北海道のヒグマで、大きく凶暴性が強いと思われてきた。本州のツキノワグマは小さく、人に危害を加えることはまれと考えていたが、今年になって各地で被害、犠牲者が出ていることに驚きである」と記した。続けて「『自然との共生