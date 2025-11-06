元バレーボール日本代表で、現在はタレントとしても活動する狩野舞子（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。“ハンカチ王子”こと元プロ野球選手で実業家の斎藤佑樹氏（37）との2ショットを披露した。【写真】「あの夏からもうすぐ20年…？」笑顔でピースの2ショットを披露した狩野舞子＆斎藤佑樹氏狩野は別投稿で兵庫・三木市内で6日〜9日に開催されるゴルフイベントへの出演を報告しており、斎藤氏も同イベントに出演す