9人組グループ・Snow Manの最新アルバム『音故知新』（おんこちしん）が、発売初日に80.4万枚を売り上げ、『オリコンデイリーアルバムランキング』で1位を獲得しました。本作は、Snow Manにとって5枚目となる最新アルバム。さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、『もしSnow Manが歌ったら･･･』というテーマのもと、多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録しているということです。オリコン調べ（2025