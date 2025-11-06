timeleszの寺西拓人さんが主演をつとめる映画「天文館探偵物語」完成披露試写会が行われ、寺西拓人さん(timelesz)、室龍太さん、高田翔さん、原嘉孝さん(timelesz)らが登壇しました。 【写真を見る】【timelesz・寺西拓人】メンバー・原の鹿児島での熱心な “役作り” に冷静突っ込み「撮影終わってたじゃん」初主演作の喜び嚙みしめる様子も本作は、鹿児島県・天文館を舞台に、寺西さん演じる探偵の宇佐美蓮が、訳