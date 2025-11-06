11月1日にオープンした「大エジプト博物館」の建設にあたり、日本がエジプトに円借款で貸し付けた金額は「約842億円」です。計画発表から30年以上経過してますが、どんな博物館なのでしょうか。【写真を見る】「大エジプト博物館」の目玉古代エジプトの至宝の数々「大エジプト博物館」出水麻衣キャスター：エジプトの首都・カイロ近郊のギザの3大ピラミッドの近くに建設された「大エジプト博物館」が、11月1日にオープンしました。