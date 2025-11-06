私はクミコ（28）。子どもはライ（2歳）がひとり。私はライが怪我をしないように、人に迷惑をかけないように、きちんと見ています。それは義実家でも同じこと。子どもの親として当然のことだと思っています。それなのに、私が子どもを心配することは、義母と義姉から言わせれば「過保護」なのだそうです。私は、義姉たちが子どもを放置しすぎだと思うのですが……。今日は義母に、生菓子のお土産があると言われて仕方なく義実家に