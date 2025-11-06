イブニングニュースでは、おかやまマラソンに掛ける出場者の皆さんの思いをシリーズでお伝えしています。 【写真を見る】マラソン経験のないランニング教室コーチが「おかやまマラソン」初挑戦！「子どもたちに寄り添える人になりたい」 今回は、「マラソンを走ること自体が初めて」という陸上の先生…なぜ走ることを決意したのでしょうか？。 （山口将明さん）「いいよ。真っすぐ真っすぐ真っすぐ」 岡山県