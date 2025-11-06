プロ野球選手会は6日、12日にマツダスタジアムで行われる「エイブルトライアウト2025」の参加選手を発表した。投手27人、内・外野手2人、内野手5人、外野手4人の計38人。「当日、参加選手が変更になる場合がございます」と注釈を付けている。▼投手竹内龍臣、久保拓真、谷岡楓太、山本大貴、高橋礼、鴨打瑛二、笠谷俊介、徳山壮磨、今野瑠斗、菊田翔友、赤塚健利、小林樹斗、鈴木勇斗、佐藤蓮、森木大智、田村伊知郎、井上広輝