ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」が、7日に開幕する。前走（10月26日）の津ダービーを制した末永和也（26＝佐賀）が“SGタイトルホルダー”として初めての実戦を迎える。「SGを獲った時は実感がなかったですが、その後にたくさんのお祝いのLINEを見て、勝ったんだと実感できましたね」と喜びの声を伝えてくれた。次なるターゲットは、やはりグランプリ。トライアル2ndスタートの賞金獲得ランク6位以