新潟日報社（新潟市）は６日、同社の３０歳代男性記者が新潟県議会庁舎で取材中、男性県議（７４）に首を絞められる暴行を受け、新潟署に被害届を出したと発表した。県議は「首を絞めていない」と否定している。同社によると、１０月９日正午頃、記者が会議室内にいる人が誰かを確認するため、ドアの前で耳をそばだてていたところ、出てきた県議に首を２回絞められたとしている。記者は「頸部（けいぶ）挫傷で約１０日間の加