【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年、結成20年＆メジャーデビュー15年を迎えたバンド SPYAIRのメインコンポーザーとして、これまで100曲以上の楽曲を世の中に送り出してきたUZ。デジタルシングル「Take My Wish」でソロデビューした2023年に5曲を発表。そして約1年半の沈黙を経て、今年6月に「Fly Higher」でソロ活動を再始動させ、8月には「Soloist」をリリースした。そして12月10日、遂に待望の1stソロアルバム『STATE