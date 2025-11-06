笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。11月1日（土）の放送は、10月21日（火）に開催された「DIGITAL VORN Conference 2025」での公開収録の模様をお届け。ゲストにＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 執行役員常務 グループC