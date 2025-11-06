前の話を読む。サトコはミチオのマンションに住み着いてしまうがミチオは情が沸いて追い出せない。婚約者のミサに状況を聞かれ「離婚するから待っていて」というもミサはサトコと直接話すと言い出し…。■しゅ…修羅場！■感情むき出しの大喧嘩■自称・妻の狙い通り？■婚約者はどうする!?ミサとサトコの直接対決がついに実現。どちらも一歩も引かない緊迫の空気の中、そもそもの原因を作ったミチオは、怒るふたりの間でただオロオ