竜岩市博立保育園の乳児クラスで、乳幼児と遊ぶ保育士。遊びを通じて、心身の協調的な発達を促す。（１０月３０日撮影、竜岩＝新華社配信／劉黙涵）【新華社竜岩11月6日】中国福建省竜岩市は近年、出産や子育てのしやすい都市づくりを進め、料金を抑えた包摂型保育サービスの充実に力を入れている。2022年には「出産・育児友好都市」の建設に向けた実施案を発表。働く親を支援するため、「延長保育」や「週末保育」「乳児クラス