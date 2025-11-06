21:00 英中銀政策金利（11月） 予想4.0%前回4.0% 英中銀政策金利、最新経済予測、議事録（スーパーサーズデー） 21:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見 ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席 21:30 米チャレンジャー人員削減数（10月） 予想N/A前回-25.8%（前年比) 23:00 英DMPインフレ調査（10月） ナーゲル独連銀総裁、金融安定会議出席 7