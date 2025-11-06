※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ鬼ツカ課長の協力で、妻はついに夫の交際相手である助産師・佐野みくのSNSにたどり着く。アカウントは鍵付きだったが、課長は「問題ない」と不敵にほほ笑んだ。その頃みくは…本音鬼ツカ課長、仕事中1年も付き合ったからもう純愛だと思ってるみく。まいと夫の離婚が成立したら堂々とつきあえると思っているようです。