ドル売り優勢、前日ドル高に調整、米人員削減数急増などで一時ドル円１５３円台半ば＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが優勢。前日は米ＡＤＰ雇用統計や米ＩＳＭ非製造業景気指数が強含んだことを受けて、ドル買いが強まった経緯がある。きょうはそのドル高に対する調整が入っている。さらに、ロンドン序盤に発表時刻を繰り上げて米チャレンジャー人員削減数が発表され、前年比約２．８倍と急増した。米債