7日は「立冬」。暦の上ではもう冬ですね。 長崎市のアミュプラザ長崎では、6日から冬の風物詩 “かもめ広場のイルミネーション” が点灯されます。 アミュプラザ長崎かもめ広場では、午後6時過ぎに点灯式のイベントが始まりました。 点灯の瞬間を見守ろうと、大勢の人が集まっています。 ステージには、子どもたちやながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」 がイルミネーションの一斉点灯を、会