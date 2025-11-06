■これまでのあらすじ結婚を機に彼と海外へ渡ることを告げた凜は、母の激しい反対にあう。かつて母のために夢を諦めた過去を持つ彼女にとって、その言葉はあまりにも痛かった。叔母に励まされても、幼い日に「私がお母さんを守る」と誓った記憶が心の奥で凜を縛っている。複雑な思いに沈む彼女に、彼は「結婚はふたりに関わることなんだからもっと僕を頼って」と穏やかに語りかける。その優しさに胸が温かくなる凜だったが――その