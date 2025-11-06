全日本柔道連盟は11月4日、グランドスラム（GS）東京大会（12月6〜7日、東京体育館）に出場する56人を発表した。そのなかには、パリ五輪女子48kg級で圧倒的な実力で金メダルを獲得した、角田夏実の名はなかった。選考漏れについて塚田真希女子代表監督は、「本来であればメンバーには選出される基準を満たしていますが、所属と本人に確認したところ『出場の意向がない』と事前に連絡をいただいたので、選外としました」と説明