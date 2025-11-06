2025年11月1日（土）から30日（日）まで、『札幌グランドホテル』にて、ホテルオリジナルブレンドティー『グランドアールグレイ』を使用したスイーツセットを味わうことができます。 画像：グランビスタ ホテル＆リゾート 11月1日は『紅茶の日』。『札幌グランドホテル』では、それにちなみ、ホテルオリジナルブレンドティー『グランドアールグレイ』を使ったスイーツセットが登場し