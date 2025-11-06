俳優・坂口健太郎（３４）が６日、都内で行われた主演映画「盤上の向日葵」の公開御礼舞台あいさつに共演の子役・小野桜介（１２）らと登壇した。天才棋士・上条桂介を演じる坂口は、ジャケットを着て、ひげを蓄えた姿で登場。あいさつすると、女性ファンから悲鳴も上がった。上条の幼少期を演じた小野は現在、身長が伸びないことが悩みといい、１８３センチの坂口は「ジャンプすると良いよ。ジャンプすると身長が伸びるよとい