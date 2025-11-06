北海道庁北海道が国に対し、クマ駆除を担う自治体職員「ガバメントハンター」として退職した自衛官や警察官を任用するための財政支援を緊急要望することが6日、関係者への取材で分かった。7日に道市長会、町村会と合同で環境省に要望する。銃を扱える人材の確保につなげる狙い。北海道は他に、「緊急銃猟」に参加したハンターが負傷した場合に公務災害として補償されるための制度整備や、知床国立公園で観光客らがヒグマに過度