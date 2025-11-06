社会人野球の日本選手権第6日は6日、京セラドーム大阪で3試合が行われ、2回戦でホンダ熊本（熊本）とNTT西日本（大阪）が勝って準々決勝に進んだ。ヤマハ（静岡）は1回戦を突破した。ホンダ熊本は九回に2得点し、鷺宮製作所（東京）に2―1で逆転勝ち。NTT西日本はタイブレークの延長十一回に2点を勝ち越し、東京ガス（東京）を3―1で破った。ヤマハは毎回の17安打で攻め、西部ガス（福岡）に11―1で八回コールドゲーム勝ちし