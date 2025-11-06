ＮＨＫ大阪放送局は６日、福祉番組「ｔｏｉ―ｔｏｉ」（１３日午後８時＝Ｅテレ）にタレントで歌手の上沼恵美子が出演すると発表した。同番組は、ある人が心の奥底に抱いてきた「問い」を、みんなで考えてみようというのがコンセプト。１３日の放送回では、写真家・山本美里氏の「私って?透明?ですか？」という問いに対して、上沼と対話を通じ考える。今回のテーマについて上沼は「自分を透明だと感じるか。初めは、難しい『