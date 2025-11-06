福岡県鞍手町で、酒を飲んで車を運転したとして68歳の男が逮捕されました。銀行を訪れた男から酒の臭いがしたことが逮捕のきっかけでした。容疑を否認しています。警察によりますと、11月4日、福岡県鞍手町の銀行で、特殊詐欺の未然防止活動をしていた警察官が客として訪れた男に職務質問をしました。男から酒の臭いがした上、男の名義の軽乗用車が駐車場にあったため、呼気を調べたところ、基準値の4倍を超えるアルコールが