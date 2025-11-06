グラビアアイドルでタレントの青井春（27）が、10月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ぴったりニット姿あれ…手でグイッと支えてる!? 同誌への登場は約1年3カ月ぶり。自身のX（旧ツイッター）に「ずっと憧れていた」という泡風呂ショットなどを掲載し「週プレに載ってます!!合わせてデジタル写真集も出てます!!11/9まで店頭に並びます!」とアピールした。 「週プレ」