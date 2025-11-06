timeleszの寺西拓人が6日、都内で行われた映画『天文館探偵物語』完成披露試写会舞台あいさつに、大原優乃、肥後遼太郎、室龍太、高田翔、原嘉孝、西岡徳馬、諸江亮監督と共に出席。スタッフから撮影現場での様子が明かされると「ちょっと恥ずかしいですね」と照れ笑いを浮かべた。【写真】舞台挨拶で寺西拓人、原嘉孝、室龍太、高田翔の4ショットが実現！本作は、南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台にした作品。困って