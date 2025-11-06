コスプレイヤーで女優、タレントの桃月なしこが、6日までにインスタグラムを更新。髪色を黒にした近影を公開し反響が集まっている。【別カット】ストレートの黒髪でイメージ激変の桃月なしこ直近の投稿では明るめの茶髪だった桃月は「髪の毛暗くしたーし縮毛もかけたからまっすぐさらさら」とつづり、黒髪にイメチェンした最新ショットをアップ。ツヤツヤの髪には天使の輪が浮かんでおり、キュートなギャルから一変、正統派美