サッカーJ3です。松本山雅FCは５日、ホーム戦代替地となる山梨県甲府市で宮崎と対戦。J3降格以降ワーストとなる6連敗を喫しました。松本山雅のホームスタジアム「サンプロ アルウィン」の使用停止の影響で延期となっていたこの試合。山梨での平日ナイター戦にもかかわらずスタジアムには1500人を超えるサポーターが駆け付けました。試合は後半16分、宮崎に先制を許します。対する山雅は