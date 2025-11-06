歌手でタレントのあのが６日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン２時間ＳＰ」（木曜・この日は午後７時）に出演し、「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」でピタリ賞１００万円を獲得した。「東京ディズニーリゾートでゴチ２時間スペシャル」と題してディズニー・アンバサダーホテル内のカリフォルニア料理レストラン「ＥＭＰＩＲＥＧＲＩＬＬ」で１人２万５０００円の設定金額で競った今回。ゲストとして