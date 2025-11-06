１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、５日に行われたＲＩＺＩＮ大みそか大会のカード発表会見に乱入し波紋を呼んだメカ君が６日、師匠であるエンセン井上のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場し、謝罪した。メカ君は会見終了間際に会場に乱入し、芦澤竜誠との対戦を訴えたが、マイクは渡されず。会見後、ＲＩＺＩＮの榊原ＣＥＯらから不快感を示されていた。エンセ