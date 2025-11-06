記者会見する日本医師会の松本吉郎会長＝6日午後、東京都文京区日本医師会（日医）の松本吉郎会長は6日の記者会見で、開業医など診療所の報酬適正化が不可欠だと提言した財政制度等審議会（財務相の諮問機関）分科会の提言に反論。「窮状は変わらない。抜本的な対応が必要だ」と述べた。5日の分科会は提言で、大規模な病院に比べ診療所は利益率が高いと指摘したが、松本氏は「地域に根差して患者に寄り添っており、病院とは役