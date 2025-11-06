日本サッカー協会は６日、都内で会見を開き、国際親善試合でＦＩＦＡランキング７３位のガーナ（１４日、豊田ス）、同７６位ボリビア（１８日、国立）と対戦する日本代表メンバー２６人を発表した。会見では森保一監督（５７）が、自身の“失言”を反省する一幕があった。該当の発言は１０月のパラグアイ戦前日会見でのもの。当時の活動期間内にルヴァン杯の準決勝が開催されていたことから、負傷で不参加となったＭＦ遠藤航（