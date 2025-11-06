今季のプレミアリーグ10試合消化時点で失点数はわずかに3と堅守を披露するアーセナル。2位のマンチェスター・シティに6ポイント差をつけるなど、悲願のリーグ制覇に向けて邁進している。そのアーセナルでブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスとスペイン代表GKダビド・ラヤとともに堅守を築いているフランス代表DFウィリアム・サリバは今年9月にアーセナルと2030年夏までの新契約にサイン。他クラブからの関心を振り払う形とな