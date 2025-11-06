バルセロナのラミン・ヤマルが、アルゼンチンの人気歌手ニッキー・ニコールさんとの破局を認めた。スペインのジャーナリストがヤマル本人からのメッセージを受け取ったと明かし、破局は確定したものの、イタリア人インフルエンサーとの浮気が原因ではないとヤマルは強く主張している。『THE Sun』が報じている。ヤマルとニコールさんは、昨年8月末の彼女の誕生日を機に交際を公にしていた。ジャーナリストのハビエル・デ・オヨス氏