CLリーグフェーズ第4節マルセイユ対アタランタの一戦が行われ、0-1でアタランタが白星を挙げた。決勝点が生まれたのは試合終盤の90分。アタランタがカウンターから前進し、10番を背負うラザール・サマルジッチがペナルティエリアの手前の中央から左足を振りぬく。コントロールされたシュートはゴール左に突き刺さり、これが決勝点となって試合が終了した。アタランタは4試合を終えてこれが2勝目。プレイオフに進める16位につけてい