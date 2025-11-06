11月5日、“めるる”こと生見愛瑠がInstagramを更新した。【写真】デニムのセットアップを着こなした頬杖SHOTも公開めるるは、自身のInstagramアカウントにて、「一目惚れのセットアップ」「#めるのふく」といったコメントとハッシュタグと共に、黒縁メガネをかけ、デニムのセットアップを着用した写真を複数公開。この投稿に対して、ファンからは、「メガネめるる可愛い」「ビジュいいねー」「似合ってる」「お洒落でスタイル抜群