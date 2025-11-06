途中出場ばかりでプレイタイムが少ないことも一因ではあるが、バーミンガム・シティに加入したFW古橋亨梧はまだイングランド2部リーグでゴールを決めていない。4日に行われたミルウォール戦も途中出場から31分間プレイしたが、無得点。これで出場しなかったプレストン戦を除き、古橋は開幕からリーグ戦13試合に出場して0ゴールだ。バーミンガムは古橋の獲得に1000万ポンドを投じており、イングランド2部のクラブにとって安い金額で