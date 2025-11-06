被災地の子供に笑顔になってほしいと石川県輪島市の小学校で本場の落語家を招いた寄席が開かれました。企画したのは、地元出身の三味線奏者です。11月4日、町野小学校で開かれた「のと応援学校寄席」です。企画したのは、舞台袖で出囃子を演奏する上方落語の三味線奏者で、輪島市出身の豊田公美子さん。高校時代まで輪島で過ごし、今は大阪を拠点に活動しています。豊田さん「たくさん笑ってもらって、元気をもらって帰ってもらっ