位置情報サービスを活用したスマホ向けアプリゲーム「ポケモンGO」の大型リアルイベントが、2025年11月7日〜9日にかけて開催される。【画像】デンリュウ×長崎県コラボ商品を見る3日間、町全体が「ポケモンGO」のフィールドと化す「Pokémon GO ワイルドエリア」。その舞台は──長崎県長崎市だ。期間中、長崎市内の各地を巡ることで、「ポケモンGO」ゲーム内の期間限定イベントに参加したり、特別なポケモンと遭遇したりで