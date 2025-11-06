巨人の佐々木俊輔外野手が６日、誕生日を迎え、２６歳の誓いとして定位置奪取を掲げた。来季は勝負の３年目。「１番センターでレギュラーを取りたい」と決意を示した。２年目の今季は５３試合に出場して打率２割４分８厘、１０打点。１０月１２日のＣＳ第１ステージ第２戦で“プロ初本塁打”を放つなど、夏場以降に存在感を示して、来季の飛躍を予感させた。今季は８月下旬に阿部監督の助言で打撃フォームを改造。今オフは「