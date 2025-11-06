秋が深まるこの時期に気になるのが、“紅葉”の見ごろです。 県内の人気紅葉スポットのひとつ「雲仙市仁田峠」の様子ですが、少しずつ、色づき始めていますね。 雲仙ロープウェイによりますと、現在は6分くらいの色づきとなっているそうです。 今年も例年通り色づいていて、今週末ごろから見ごろを迎えるということです。 近辺の紅葉スポット、現在の色づきはこのようになっています。