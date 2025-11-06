ドジャースは３日（日本時間４日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ優勝パレードを行い、ドジャースタジアムで優勝セレモニーを開催した。その後、ベッツ家が主催した優勝パーティが開かれ、ロバーツ監督、選手らが参加した。コペック投手の妻、モーガンさんは６日（日本時間）、ガーリーなワンピース姿で夫と自撮りした写真などをインスタグラムのストーリーズに投稿。オレンジのパーカーにデニム姿のコペックは、ゆるくウェ