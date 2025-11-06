日本を代表するジャズピアニスト・山下洋輔（８３）が６日までに公式サイトで、年内いっぱいで演奏活動をいったん休止し、来年から休養することを明らかにした。今年１２月末までのライブは、変更なく予定通り行うとしている。発表されているスケジュールでは、１２月２８日の新宿ピットインが年内最後のライブとなっている。公式サイトでは「十分に体調を整え、また元気な姿で皆さまとお会いできることを、本人も私たちも願っ