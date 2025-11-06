キャッチボールする横浜ＤｅＮＡの加藤＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡのルーキー加藤響内野手（２３）が６日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で契約交渉し、現状維持の７５０万円で更改した。１年目の今季は９試合出場し、打率１割７分６厘。９月１３日のヤクルト戦ではプロ初安打を放った。そのほかの契約更改は次の通り。若松尚輝投手８００万円（現状維持）▽坂口翔颯投手７００